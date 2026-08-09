Nathalia Dill - Manoella Mello / TV Globo

Nathalia DillManoella Mello / TV Globo

Publicado 09/08/2026 05:00

Rio - Aos 40 anos, Nathalia Dill encontrou em Francesca um papel marcado por mistério e perguntas ainda sem resposta. Em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo, a atriz interpreta uma figura enigmática que aparece somente para Otoniel (Tony Ramos) e desperta a curiosidade do público por sua identidade e pela ligação desconhecida com o vendedor de flores.

fotogaleria

"Ela é uma personagem que provoca perguntas o tempo todo, tanto em quem assiste quanto dentro da própria história. Gosto quando uma personagem não entrega tudo de imediato e vai se revelando aos poucos", afirma Nathalia. "Ela é uma personagem que provoca perguntas o tempo todo, tanto em quem assiste quanto dentro da própria história. Gosto quando uma personagem não entrega tudo de imediato e vai se revelando aos poucos", afirma Nathalia.

Otoniel trabalha em uma floricultura em frente a um cemitério, cenário que reforça o clima de mistério em torno dos encontros. A novela ainda não explicou quem Francesca realmente é, por que procura o personagem nem qual é a relação entre os dois, mas um pouco do passado dela foi revelado recentemente: ela é mãe de Joel (Ricardo Teodoro), chef do restaurante mineiro.



Segundo a artista, a descoberta sobre a identidade de Francesca mudará a forma como o público interpreta as cenas já exibidas. "Quando você entende quem ela realmente é, tudo ganha um novo significado. Muitas cenas passam a fazer sentido de outra forma. É uma personagem que exige um olhar atento e isso torna a construção muito interessante", explica a atriz.



Nos próximos capítulos, Francesca voltará a encontrar Otoniel e afirmará que o anel de Arthur Brandão (Antônio Fagundes) está na casa do ex-patrão. A informação poderá se tornar uma nova pista no mistério sobre o assassinato do empresário.



Os encontros também chamarão a atenção da família. Mau Mau (João Victor Gonçalves) verá o avô falar e dançar sozinho no jardim, sem enxergar Francesca. Depois, Otoniel contará a Adriana (Leticia Colin) e ao menino sobre a personagem. Elisa (Isabela Garcia), por sua vez, explicará aos dois que ele vê espíritos.



"A Francesca aparece para conduzir o Otoniel em uma jornada muito maior do que simplesmente descobrir quem matou Arthur. Ela desperta nele questões profundas e o ajuda a enxergar caminhos que sozinho talvez não conseguisse. E a gente ainda não sabe o porquê disso. Qual é a relação dela com o Otoniel? E a relação deles em si tem muitas camadas", declara.



As poucas respostas oferecidas pela novela fazem com que o público crie diversas teorias sobre a personagem. Nathalia acompanha as especulações nas redes sociais e se diverte com a participação dos telespectadores. "Acho muito divertido quando uma novela desperta esse tipo de envolvimento. As pessoas observam detalhes, criam conexões e acabam participando da história de uma forma muito ativa. Algumas teorias são bastante criativas. Eu já vi teorias de que ela é assassina, por exemplo. Acho que o público ainda vai ter muitas reviravoltas pela frente", conta.



A parceria com Tony Ramos também se tornou um dos pontos marcantes do trabalho. "O Tony é um parceiro extraordinário. Além de ser um ator brilhante, é muito generoso em cena. Cada encontro é uma oportunidade de aprender. As sequências no cemitério são as mais diferentes, não só pelo local, mas também pela forma como eles interagem", elogia.



Maturidade e novos caminhos



Após mais de duas décadas de carreira, Nathalia vive uma fase de maior segurança profissional. Ela afirma que passou a escolher projetos que ofereçam novos desafios. "Hoje tenho mais confiança no processo. No começo existia uma ansiedade muito grande de acertar. Com o tempo, aprendi que a construção de um personagem também passa muito pela experiência que a gente tem de vida mesmo e como artista", avalia.



Conhecida por papéis como Santinha, de "Paraíso" (2009), Viviane, de "Escrito nas Estrelas" (2010), e Valiana, de "Guerreiros do Sol" (2025), a atriz, pretende ampliar sua atuação para além das câmeras e desenvolver trabalhos próprios no futuro.

"Acho que todo artista quer continuar sendo surpreendido pelos personagens. Tenho vontade de explorar universos bem diferentes dos que já fiz, experimentar novas linguagens e seguir aprendendo. Tenho pensado para o futuro em não só atuar, mas também produzir alguns trabalhos", revela.



Na vida pessoal, Nathalia é casada com o músico Pedro Curvello, com quem tem Eva, de 5 anos. A menina já começa a entender a profissão da mãe e até se surpreende ao encontrá-la na televisão. "Ela já entende um pouco mais e é muito curioso acompanhar esse olhar infantil. Às vezes ela acha divertido me ver em cena, faz perguntas, comenta alguma coisa... Outro dia estávamos passando em algum lugar que a TV estava ligada e eu estava na novela e ela me perguntou: 'Mamãe, você é famosa?' (risos)", lembra.