Raquel Villar dará vida à enfermeira Vanessa em ’Emergência 53’, do Globoplay, fotos de Laura Campanella / Divulgação
Raquel Villar se inspira na mãe para viver enfermeira em série
Atriz dará vida à Vanessa em 'Emergência 53', do Globoplay, que estreia no dia 20 de agosto
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Apresentadora fala sobre retorno do programa, relação com a emissora e relembra trabalho em 'Guerreiros do Sol'
Nathalia Dill comenta teorias sobre Francesca em 'Quem Ama Cuida'
Atriz fala sobre os mistérios da trama, a parceria com Tony Ramos e a nova fase aos 40 anos
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'Quem Ama Cuida': Adriana é alvo de ameaça de Ademir
Advogado confronta fisioterapeuta e questiona envolvimento nas denúncias de assédio feitas contra ele
Anitta desabafa sobre críticas à religião: 'Não julgo'
Anitta esteve no 'Mais Você' para divulgar o novo álbum 'Equilibrivm II' nesta sexta-feira (7)
Carol Lekker retorna ao 'Fofocalizando' e comenta fala sobre Eliana
Influenciadora se desculpou novamente com apresentadora e negou boatos de que o SBT teria determinado seu afastamento da atração