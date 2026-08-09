Raquel Villar dará vida à enfermeira Vanessa em ’Emergência 53’, do Globoplay, - fotos de Laura Campanella / Divulgação

Raquel Villar dará vida à enfermeira Vanessa em ’Emergência 53’, do Globoplay, fotos de Laura Campanella / Divulgação

Publicado 09/08/2026 05:00

Rio - Conhecida por trabalhos em novelas como "Duas Caras" (2007), "Cama de Gato" (2009) e "Amor à Vida" (2013), Raquel Villar integra o elenco da série "Emergência 53", do Globoplay, que estreia no dia 20 de agosto, com seis episódios inéditos, sendo o primeiro aberto para não assinantes. Na história, que aborda a rotina intensa e os dilemas vividos pelos profissionais que atuam na linha de frente de uma unidade móvel de urgência, a atriz interpreta a enfermeira Vanessa. Parceira de Dr. Pedro (Emílio Dantas), a personagem vive o momento decisivo de terminar a graduação e se formar médica.

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Para encarar o papel, Raquel se inspirou na mãe, que é instrumentadora cirúrgica. "Quando era mais nova, já havia participado de algumas cirurgias, então eu já me interessava pelo tema. Sempre tive muita curiosidade na área médica. Quando soube que ia fazer uma enfermeira, que estava se formando e que ia virar médica, já conversei com a minha mãe para voltar a acompanhar ela na sua rotina de atuação médica", afirma a atriz de 38 anos.

"Pela primeira vez, comecei a enxergar a minha mãe através da profissão e ver como ela atua. Isso foi algo muito especial. Além disso, mergulhei em pesquisas sobre tipos de nós, pinças e tesouras para trazer máxima veracidade às gravações", acrescenta.

A postura dos enfermeiros e médicos em momentos críticos dos casos de emergência chamou a atenção da artista. "Esses profissionais mantêm uma calma e uma precisão impressionantes", destaca Raquel, que aponta as semelhanças entre ela e Vanessa. "É ser uma pessoa focada e calma. Sempre tive muita admiração pela área médica e, por meio do trabalho de atriz, posso chegar perto desse universo e vivenciar uma profissão pela qual tenho um respeito enorme", celebra.

Além da atriz, Valentina Herszage, Emílio de Mello, Yara de Novaes, Heloísa Jorge, William Nascimento, Ana Hikari, Jaffar Bambirra e Fernanda Montenegro integram o elenco da série. Com criação de Claudio Torres, Marcio Maranhão e Andrucha Waddington, a trama é escrita por Claudio Torres e Fábio Mendes e tem colaboração dos roteiristas Marcio Maranhão, Carolina Neves, André Emídio e Joaquim Waddington.



