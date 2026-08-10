Patrícia Abravanel quebra protocolo e se declara para Xuxa ao vivo - Reprodução / SBT

Patrícia Abravanel quebra protocolo e se declara para Xuxa ao vivoReprodução / SBT

Publicado 10/08/2026 12:57

A VERDADEIRA MARAVILHA

Patrícia Abravanel enaltece Xuxa no Programa Silvio Santos.



– Como você está brilhando e mais maravilhosa a cada dia que passa!#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/vQ42cARk0y — Luiz Ricardo (@excentricko) August 10, 2026

A admiração de Patrícia por Xuxa não é recente. Em 2015, quando comandava o "Máquina da Fama", ela se caracterizou como a apresentadora e fez uma performance inspirada na época do "Xou da Xuxa". A atração preparou até uma réplica da tradicional nave que marcou o programa infantil.Anos depois, as duas voltaram a dividir espaço no SBT. Xuxa participou do encerramento do Teleton em 2024, ocasião em que Patrícia destacou a importância da presença da artista na campanha em benefício da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).Na mesma visita, Xuxa recebeu de Patrícia os prêmios que havia conquistado ao longo dos anos no Troféu Imprensa. O reencontro ganhou um novo capítulo em março de 2025. Xuxa participou do quadro "Sala dos Artistas", no "Programa Silvio Santos", e foi alvo de homenagens, depoimentos de amigos e uma surpresa no palco: outra réplica de sua famosa nave.