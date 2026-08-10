Patrícia Abravanel quebra protocolo e se declara para Xuxa ao vivoReprodução / SBT
"Quero mandar um beijo para Xuxa. Como você está brilhando e mais maravilhosa a cada dia que passa! Minha admiração e meu respeito. Maravilhosa!", declarou Patrícia.
Na sequência, ela comentou a turnê "O Último Voo da Nave" e revelou que pretende acompanhar uma das próximas apresentações. O espetáculo já passou duas vezes por São Paulo e tem novo encontro com o público paulista previsto para fevereiro.
"Quero ir ao show, hein? Sei que ela vai fazer um repeteco aqui em São Paulo em fevereiro. Lá vou eu em fevereiro, viu? O Último Voo da Nave viaja pelo Brasil e vai rolar mais um em São Paulo, em fevereiro", disse.
A VERDADEIRA MARAVILHA— Luiz Ricardo (@excentricko) August 10, 2026
Patrícia Abravanel enaltece Xuxa no Programa Silvio Santos.
– Como você está brilhando e mais maravilhosa a cada dia que passa!#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/vQ42cARk0y
A admiração de Patrícia por Xuxa não é recente. Em 2015, quando comandava o "Máquina da Fama", ela se caracterizou como a apresentadora e fez uma performance inspirada na época do "Xou da Xuxa". A atração preparou até uma réplica da tradicional nave que marcou o programa infantil.
Anos depois, as duas voltaram a dividir espaço no SBT. Xuxa participou do encerramento do Teleton em 2024, ocasião em que Patrícia destacou a importância da presença da artista na campanha em benefício da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).
Na mesma visita, Xuxa recebeu de Patrícia os prêmios que havia conquistado ao longo dos anos no Troféu Imprensa. O reencontro ganhou um novo capítulo em março de 2025. Xuxa participou do quadro "Sala dos Artistas", no "Programa Silvio Santos", e foi alvo de homenagens, depoimentos de amigos e uma surpresa no palco: outra réplica de sua famosa nave.
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