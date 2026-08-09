Faustão enviou recado para o filho, João Silva - Reproduçao/YouTube

Faustão enviou recado para o filho, João SilvaReproduçao/YouTube

Publicado 09/08/2026 15:35 | Atualizado 09/08/2026 15:47

Rio - João Silva foi surpreendido com uma mensagem do pai, Faustão, em comemoração ao primeiro ano no ar com o 'Programa do João', no SBT, neste sábado (8). O ícone da TV brasileira falou sobre o sucesso do filho à frente da atração.

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"Alô galera, tô aqui porque são dois feitos, dois eventos muito importantes para o meu coração. Um ano do 'Programa do João', esse garoto que eu tenho tanto orgulho, tanta admiração, e que faz o estilo dele sendo fiel às origens", iniciou Faustão.

O veterano aproveitou o momento para comentar sobre o aniversário da emissora da família Abravanel. "Por outro lado, 45 anos do SBT, que está honrando as tradições e principalmente a memória do seu criador, Silvio Santos, inesquecível. Que João sirva de exemplo para você, porque são poucos como o Silvio, a Hebe, que chegaram onde eles chegaram".

João Silva destacou os ensinamentos que recebeu do pai e a oportunidade de integrar o canal. "O quanto você sempre abriu as portas para mim, o quanto você puxou minha orelha, o quanto você era difícil. No começo, duro. E isso acho que é a maior prova de amor. Obrigado, pai, eu te amo! Você é muito especial. E obrigado novamente à família Abravanel e todo mundo do SBT. Parabéns pelo 45 anos e obrigado por me deixar fazer parte dessa história", concluiu.