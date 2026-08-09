Faustão enviou recado para o filho, João SilvaReproduçao/YouTube
Linda mensagem do Faustão ao João Silva— Silvinho (@silvinhotv) August 9, 2026
1 ano do #ProgramaDoJoão no SBT, só acho que merecia um horário melhor! pic.twitter.com/59HeoV7J1S
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Faustão enviou recado para o filho, João SilvaReproduçao/YouTube
Linda mensagem do Faustão ao João Silva— Silvinho (@silvinhotv) August 9, 2026
1 ano do #ProgramaDoJoão no SBT, só acho que merecia um horário melhor! pic.twitter.com/59HeoV7J1S
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