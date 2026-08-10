Tony Ramos enviou recado para João Victor Gonçalves no ’Encontro’Reprodução de vídeo
Tony Ramos é só elogios pro INCRÍVEL João Victor Gonçalves #QuemAmaCuida #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/KVJX2F9ZDV— TV Globo (@tvglobo) August 10, 2026
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