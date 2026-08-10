Tony Ramos enviou recado para João Victor Gonçalves no ’Encontro’ - Reprodução de vídeo

Tony Ramos enviou recado para João Victor Gonçalves no ’Encontro’Reprodução de vídeo

Publicado 10/08/2026 16:02

Rio - Intérprete de Maurício em "Quem Ama Cuida", João Victor Gonçalves não segurou a emoção com um recado de Tony Ramos durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, desta segunda-feira (10). No folhetim, o personagem é neto de Otoniel, vivido pelo veterano.

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"Esse ator jovem, tão jovem, mas com experiência teatral, com vivência, com estudos, é um homem muito preparado para essa produção e está demonstrando isso, aos poucos mostrando seu talento, seu carisma e a sua dedicação ao Maurício, ao Mau-Mau", disse ele.

Na atração, João Victor revelou os bastidores de uma cena em que o pai de Elisa, interpretada por Isabela Garcia, não aceita a possibilidade de o neto ser homossexual. "Um grande mestre. Ele me falou que precisávamos conversar sobre essa cena porque é muito importante. Ele falou para a gente se preparar antes. Ele é muito generoso", comentou.