Milhem Cortaz integra o elenco da novela Por Você - Globo/Lucas Teixeira

Milhem Cortaz integra o elenco da novela Por VocêGlobo/Lucas Teixeira

Publicado 11/08/2026 05:00

Rio - Às vésperas da estreia de "Por Você" , próxima novela das 19h da TV Globo, prevista para 17 de agosto, Milhem Cortaz celebra a oportunidade de interpretar um personagem que conversa diretamente com sua própria história. Na trama de Dino Cantelli e Juliana Peres, Juarez é um feirante dedicado à família, casado com Iara (Noemia Oliveira) e pai da jovem Dalila (Lívia Silva).

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"É um personagem muito próximo do que eu vivo no meu dia a dia. Sou um cara bem popular, né? Casa muito com meu discurso de hoje porque eu faço trabalho de assistência social e capacitação de mão de obra com as pessoas vulneráveis. Então, a simplicidade desse homem, o amor que ele tem pela família, eu sou um homem casado há 25 anos [com a produtora Ziza Brisola] e tenho uma filha [Helena] de 18", afirma.

O ator destaca que o personagem traduz uma paternidade conectada aos tempos atuais. "E eu como pai represento esse pai que está aberto para todas essas coisas, mas que está ali para botar alguns limites, porque a disciplina é importante".

A vida de Juarez muda completamente após o feirante provocar o acidente de carro que tira a vida de Juli (Lucy Ramos) e fugir do local. Ao descobrir quem era a vítima, ele passa a carregar sozinho a culpa enquanto continua convivendo com os quatro filhos deixados pela amiga de Bela (Sheron Menezzes): Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinula).

"Ele gosta dessas crianças... E é engraçado, porque assim, é a família perfeita, onde o pai perfeito que é o responsável e tudo tem um erro, ele tem uma falha trágica. Como será encarado isso por essa família toda e por todo mundo que vai assistir a novela?", questiona.

Além do personagem, Milhem comemora o reencontro com o diretor artístico André Câmara, com quem trabalhou em "Volta Por Cima" (2024), trama na qual deu vida ao personagem Osmar. "Aceitei essa novela por causa dele. Tenho uma paixão muito grande por ele. Acho que ter a mesma equipe, não só de direção, mas equipe total traz uma coisa teatral para mim assim. Hoje, nessa novela, eu posso arriscar tudo, porque todo mundo sabe qual é o meu caminho. Então me sinto muito à vontade".

O ator faz questão de elogiar as parceiras de cena que interpretam a mulher e a filha de Juarez. "Tenho uma parceira de cena vigorosa, que é a Noemia, uma mulher incrível, que tem uma força, uma potência gigantesca. Eu olho para ela todo dia e aprendo muito sobre o que é ser mulher, sobre onde o homem tem que estar nesse momento", exalta.

"A Livia é uma das melhores atrizes da nossa geração. Estou muito surpreso com a dinâmica e a maturidade dela. Parece que faz isso há muito tempo. Às vezes me lembra muito a Gloria Pires. O talento dela faz parecer que a nossa profissão é fácil de fazer", completa.

Milhem acredita que "Por Você" apresenta um olhar contemporâneo sobre as relações familiares ao abordar a história de duas mulheres, Bela e Juli, com objetivos diferentes na vida. "Os homens que estão dentro dessa novela representam os homens pelo olhar dessas mulheres que são as mulheres modernas de hoje. Essa mulher que resolveu ter quatro filhos e é sozinha, essa outra que não quer ter filho e quer independência", analisa.

O intérprete de Juarez também festejou a oportunidade de contracenar com artistas que admira desde o início da carreira, como Antônio Pitanga, Maurício Mattar, Ana Rosa e Renata Sorrah. "Meu grande sonho na TV Globo era trabalhar com os meus colegas que eu não tive oportunidade. Encontrar essa galera da velha guarda, com quem eu sempre sonhei dividir palavras, é o maior sonho. [...] Espero que a gente tenha uma novela linda, cheia de amor e que a gente possa conquistar o coração de todo mundo."