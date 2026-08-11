Renata Domingues negou que foi pivô da separação de Carlos Alberto e Andrea - Reprodução/Instagram

Renata Domingues negou que foi pivô da separação de Carlos Alberto e Andrea Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 22:57

Rio - Renata Domingues, mulher de Carlos Alberto de Nóbrega , desmentiu que tenha motivado o término do antigo casamento do apresentador com Andrea Filomena. A médica se manifestou nesta terça-feira (11) após repercussão de entrevista da empresária, que afirmou no podcast comandado por Marcia Dantas que o contratado do SBT saiu de casa devido ao interesse em outra pessoa.

fotogaleria

"Meu recado é para a Andrea Filomena da Silva, conhecida como Andrea Nobrega. Eu sou Renata de Nobrega. Estou aqui para falar: acabou! Tudo tem limite. Existe prints tanto da internet como fora dela. Sempre preferi o silêncio, mas devido ao constrangimento causado pela fala: 'Ele se apaixonou e saiu de casa' com a minha foto associada a essa fala, não posso ficar calada", disse ao canal LeoDias TV.

A médica ressaltou que comentou o assunto para defender sua reputação e explicou que conheceu o comandante de "A Praça é Nossa" anos após a separação. "Tenho a minha imagem a zelar, tenho a minha família, tenho a minha mãezinha que está comigo, os meus filhos, os meus pacientes. E a minha imagem não vai ser associada a uma narrativa mentirosa. Eu tenho esse direito de resposta. Eu nunca fui amante do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu não tenho nem perfil para me relacionar com homem casado, nunca tive".

Renata também enviou um recado para a empresária, com quem o atual marido teve os gêmeos Maria Fernanda e João Victor. "Quando conheci o Carlos Alberto, ele já estava há oito anos separado e não tinha nenhum relacionamento sério. Nós namoramos, noivamos e casamos. Nosso relacionamento foi construído com muita dignidade, respeito e amor. Andrea, uma mulher não precisa desmerecer a outra para validar sua história. Foi muito feio o que você fez de associar a minha imagem a uma narrativa mentirosa", concluiu.