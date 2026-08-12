Rosalía declara admiração por Caetano Veloso durante show no Rio - Reprodução / Instagram

Rosalía declara admiração por Caetano Veloso durante show no RioReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 07:57





"Obrigada pelo carinho", escreveu Caetano na publicação.



Durante a apresentação, Rosalía revelou ao público sua admiração pelo brasileiro e o apontou como seu artista favorito do país. "Da cultura que vocês têm aqui, meu favorito é o Caetano", afirmou.



Na sequência, a espanhola cantou um trecho de "Sozinho" e falou sobre a relação que mantém com a obra do baiano. "Tenho uma versão que eu gosto muito do Caetano. Sou muito fã dele. Fui ver o seu show e me impressionou muito", declarou. Rio - Caetano Veloso se emocionou ao receber uma homenagem de Rosalía durante o segundo show da cantora espanhola no Rio, na noite de terça-feira (11). O músico acompanhou o espetáculo na Farmasi Arena ao lado da mulher, Paula Lavigne, e compartilhou nas redes sociais um vídeo de sua reação ao momento."Obrigada pelo carinho", escreveu Caetano na publicação.Durante a apresentação, Rosalía revelou ao público sua admiração pelo brasileiro e o apontou como seu artista favorito do país. "Da cultura que vocês têm aqui, meu favorito é o Caetano", afirmou.Na sequência, a espanhola cantou um trecho de "Sozinho" e falou sobre a relação que mantém com a obra do baiano. "Tenho uma versão que eu gosto muito do Caetano. Sou muito fã dele. Fui ver o seu show e me impressionou muito", declarou.



Rosalía também interpretou "Un Vestido y un Amor", composição do argentino Fito Páez que ganhou uma versão gravada por Caetano. Da plateia, o cantor acompanhou a homenagem e demonstrou emoção.



"Faz muitos anos que escutei e ainda me emociona tanto quanto no primeiro dia. Vê-lo cantando num outro dia me inspirou muito. Um beijo para o mestre Caetano", completou a artista.