Rosalía declara admiração por Caetano Veloso durante show no RioReprodução / Instagram
"Obrigada pelo carinho", escreveu Caetano na publicação.
Durante a apresentação, Rosalía revelou ao público sua admiração pelo brasileiro e o apontou como seu artista favorito do país. "Da cultura que vocês têm aqui, meu favorito é o Caetano", afirmou.
Na sequência, a espanhola cantou um trecho de "Sozinho" e falou sobre a relação que mantém com a obra do baiano. "Tenho uma versão que eu gosto muito do Caetano. Sou muito fã dele. Fui ver o seu show e me impressionou muito", declarou.
Rosalía também interpretou "Un Vestido y un Amor", composição do argentino Fito Páez que ganhou uma versão gravada por Caetano. Da plateia, o cantor acompanhou a homenagem e demonstrou emoção.
"Faz muitos anos que escutei e ainda me emociona tanto quanto no primeiro dia. Vê-lo cantando num outro dia me inspirou muito. Um beijo para o mestre Caetano", completou a artista.
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