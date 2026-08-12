Hortência visita set de filme sobre Seleção de basquete de 1996 - Reprodução / Instagram

Hortência visita set de filme sobre Seleção de basquete de 1996Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 10:56

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O longa, ainda sem título oficial e sem data de estreia, terá como foco a equipe que conquistou a medalha de prata nos Estados Unidos. Durante a visita, Hortência reencontrou momentos marcantes da própria trajetória e revelou detalhes que devem aparecer na produção.Entre eles está a presença de João Victor Marcari Oliva, filho da ex-atleta, que tinha apenas cinco meses na época e acompanhou a delegação brasileira durante a competição."Ainda no clima de Atlanta olha só onde eu estava hoje!! Revisitando meu passado através das câmeras com esse time maravilhoso e pude rever até o João bebezinho nas olimpíadas", escreveu Hortência.A ex-jogadora também posou ao lado do elenco e encontrou Juliana Didone, responsável por interpretá-la no cinema. A atriz comentou a publicação e celebrou a oportunidade de fazer parte do projeto."Vai, Brasil!! Muito amor! Que honra fazer parte dessa história", escreveu Juliana.Além de Hortência, a produção terá Magic Paula como uma das protagonistas. A ex-jogadora será vivida por Tainá Müller.O filme deve reconstruir a trajetória da Seleção Brasileira feminina de basquete na Olimpíada de Atlanta, quando o país chegou à decisão e terminou a competição com a medalha de prata.