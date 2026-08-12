Mara Maravilha ironiza agressão sofrida por Luiza Brunet - Reprodução / Instagram

Mara Maravilha ironiza agressão sofrida por Luiza BrunetReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 09:55

Rio - Mara Maravilha voltou a trocar farpas com Luiza Brunet nas redes sociais nesta terça-feira (11). Desta vez, a apresentadora fez referência ao episódio de violência doméstica denunciado pela modelo em 2016 ao responder às críticas que recebeu dela.

A reação aconteceu em uma publicação que repercutia declarações de Luiza sobre a recente polêmica entre Mara e Xuxa. Nos comentários, Mara questionou, em tom irônico, se a modelo teria recebido dinheiro do empresário envolvido no caso de agressão.

"Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardario? Hummmm acho que não!!!! Coitadinha ainda diz que apanhou. Pronto xuxu falei!", escreveu Mara.

A declaração veio depois de Luiza sair em defesa de Xuxa e fazer críticas à apresentadora. Ao comentar o desentendimento entre as duas, a modelo afirmou que Mara estaria afastada do mercado há bastante tempo e sugeriu que ela tentava atingir a Rainha dos Baixinhos.

"O problema é que essa moça está na geladeira há muito tempo. E eu até entendo é ruim quando o próprio mercado já não quer mais. Mas creio que ela acha que vai inibir a maior de todas. Xuxa sempre Xuxa, já a outra só sabe reclamar e falar bobagem", escreveu.

Luiza também citou um show recente de Xuxa e elogiou a apresentação e a reação do público durante o espetáculo. "Fui assistir à Xuxa e não deixou nada a desejar, um megashow. E milhares de pessoas gritando 'Xuxa, eu te amo'", afirmou.

Na sequência, a modelo comparou as trajetórias das duas e destacou pautas defendidas por Xuxa ao longo da carreira. "Cada um dá o que tem. Essa moça nada pode dar, já a Xuxa deu e muito. Militou, falou sobre a pauta da mulher, dos animais, família e filha. Além de estar belíssima. Então os invejosos que cortem seus pulsos. E se valorizem", declarou.

Caso de violência doméstica

A fala de Mara faz referência à denúncia apresentada por Luiza Brunet contra o então companheiro, o empresário Lírio Parisotto. Em 2016, a modelo relatou ter sido agredida durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos.

Após a denúncia, a Justiça concedeu medidas protetivas a Luiza, e o Ministério Público apresentou denúncia contra o empresário. Em 2017, Parisotto foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a um ano de detenção em regime aberto pela agressão. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários, além de outras medidas determinadas pela Justiça.

Em 2019, o TJ-SP manteve a condenação em segunda instância. Depois do episódio, Luiza passou a atuar publicamente no combate à violência contra as mulheres e se tornou uma voz conhecida na defesa de vítimas de violência doméstica.

Além da atuação como empresária, a modelo também participa de ações e eventos ligados à conscientização sobre o tema.