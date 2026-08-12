João Guilherme - Reprodução / Instagram

João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 08:59





Nos comentários de uma publicação sobre o assunto, o filho de Leonardo demonstrou incômodo com a avaliação e ironizou a reportagem. Ele também afirmou que, depois da publicação, não pretende mais falar com os responsáveis pelo conteúdo.



"Adorei a matéria, é bom que agora nunca mais vou precisar falar com vocês. Obrigado, obrigado, obrigado", comentou. Rio - João Guilherme reagiu com ironia ao aparecer em uma lista de celebridades apontadas como "sem carisma". O ator viu seu nome ao lado de Bianca Bin, Duda Santos, Jade Picon e Fiuk e decidiu comentar a repercussão do conteúdo nas redes sociais.Nos comentários de uma publicação sobre o assunto, o filho de Leonardo demonstrou incômodo com a avaliação e ironizou a reportagem. Ele também afirmou que, depois da publicação, não pretende mais falar com os responsáveis pelo conteúdo."Adorei a matéria, é bom que agora nunca mais vou precisar falar com vocês. Obrigado, obrigado, obrigado", comentou.

Bianca Bin, que também apareceu na lista, se pronunciou sobre a avaliação. A atriz destacou que não acompanha nem se identifica com o veículo responsável pelo conteúdo e ironizou o fato de ter recebido uma análise sobre sua personalidade.



"Achei curioso receber uma avaliação de ‘carisma’ de um veículo que não acompanho, não consumo e com o qual não me identifico editorialmente", escreveu.



Na sequência, Bianca questionou o próprio conceito usado na publicação e afirmou que o espaço dedicado a uma pessoa já indica que ela provocou algum tipo de reação. "Talvez ‘carisma’ seja mesmo aquilo que desperta algo em alguém, inclusive vontade de escrever sobre quem, supostamente, não o possui", completou.