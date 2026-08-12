João GuilhermeReprodução / Instagram
Nos comentários de uma publicação sobre o assunto, o filho de Leonardo demonstrou incômodo com a avaliação e ironizou a reportagem. Ele também afirmou que, depois da publicação, não pretende mais falar com os responsáveis pelo conteúdo.
"Adorei a matéria, é bom que agora nunca mais vou precisar falar com vocês. Obrigado, obrigado, obrigado", comentou.
"Achei curioso receber uma avaliação de ‘carisma’ de um veículo que não acompanho, não consumo e com o qual não me identifico editorialmente", escreveu.
Na sequência, Bianca questionou o próprio conceito usado na publicação e afirmou que o espaço dedicado a uma pessoa já indica que ela provocou algum tipo de reação. "Talvez ‘carisma’ seja mesmo aquilo que desperta algo em alguém, inclusive vontade de escrever sobre quem, supostamente, não o possui", completou.
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