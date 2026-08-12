Neta de Tom Cavalcante ganha festão de 1 ano inspirada em Alice; fotos

Rio - A neta de Tom Cavalcante , Antonella, ganhou uma festa de aniversário de 1 ano nesta terça-feira (11), em São Paulo. Filha de Maria Cavalcante e do cantor sertanejo Cristiano Deyvid, a menina celebrou a data com uma decoração inspirada em "Alice no País das Maravilhas" e uma lista de convidados com nomes conhecidos.

O salão recebeu elementos do universo do clássico infantil, entre eles o Chapeleiro Maluco, o Gato de Cheshire, a Rainha de Copas, cartas de baralho e objetos em tamanho gigante. A decoração ficou sob responsabilidade de Andrea Guimarães, profissional conhecida por assinar festas de celebridades.

Personagens caracterizados como figuras da história também fizeram parte da celebração e receberam os convidados na entrada. Antonella e os familiares usaram roupas em tons de azul, em referência ao tradicional vestido de Alice.

Entre os famosos presentes estavam Graciele Lacerda, mulher de Zezé Di Camargo, acompanhada da filha Clara Di Camargo; Chitãozinho e a esposa, Márcia Alves; Celso Zucatelli e a mulher, Ana; Júlia Gomes; Deborah e Marcos Quintela; e Elaine Mickely.

Antonella completou 1 ano no último sábado (8). Antes da grande comemoração, a família já havia preparado uma festa menor em casa, com um bolo de dois andares inspirado nas princesas da Disney.

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