Publicidade
Neta de Tom Cavalcante ganha festão de 1 ano inspirada em Alice; fotos
Celebração reuniu familiares em São Paulo, teve decoração lúdica, personagens do conto e familiares combinando em azul
Rio - A neta de Tom Cavalcante, Antonella, ganhou uma festa de aniversário de 1 ano nesta terça-feira (11), em São Paulo. Filha de Maria Cavalcante e do cantor sertanejo Cristiano Deyvid, a menina celebrou a data com uma decoração inspirada em "Alice no País das Maravilhas" e uma lista de convidados com nomes conhecidos.
O salão recebeu elementos do universo do clássico infantil, entre eles o Chapeleiro Maluco, o Gato de Cheshire, a Rainha de Copas, cartas de baralho e objetos em tamanho gigante. A decoração ficou sob responsabilidade de Andrea Guimarães, profissional conhecida por assinar festas de celebridades.
Personagens caracterizados como figuras da história também fizeram parte da celebração e receberam os convidados na entrada. Antonella e os familiares usaram roupas em tons de azul, em referência ao tradicional vestido de Alice.
Entre os famosos presentes estavam Graciele Lacerda, mulher de Zezé Di Camargo, acompanhada da filha Clara Di Camargo; Chitãozinho e a esposa, Márcia Alves; Celso Zucatelli e a mulher, Ana; Júlia Gomes; Deborah e Marcos Quintela; e Elaine Mickely.
Antonella completou 1 ano no último sábado (8). Antes da grande comemoração, a família já havia preparado uma festa menor em casa, com um bolo de dois andares inspirado nas princesas da Disney.
Celebridades
Neta de Tom Cavalcante ganha festão de 1 ano inspirada em Alice; fotos
Celebração reuniu familiares em São Paulo, teve decoração lúdica, personagens do conto e familiares combinando em azul
Celebridades
Filha de William Bonner e Fátima Bernardes mostra viagem pela Croácia
Bia Bonemer compartilhou registros de férias pelo país europeu nas redes sociais, nesta quarta-feira (12)
Celebridades
Anitta reflete sobre relacionamentos: 'Antes eu tinha um vazio'
Cantora falou sobre pressão para mulheres estarem em um relacionamento e revelou que atualmente prefere manter a vida pessoal discreta
Celebridades
Hortência mostra spoilers de filme sobre Seleção feminina de basquete
Ex-jogadora visitou o set, reencontrou Juliana Didone e relembrou a campanha histórica nos Jogos Olímpicos de Atlanta
Celebridades
Mara Maravilha debocha de relato de agressão de Luiza Brunet
Apresentadora fez referência ao episódio de violência doméstica vivido pela modelo ao responder críticas na web; relembre o caso
Celebridades
João Guilherme rebate publicação que o aponta como 'sem carisma'
Ator demonstrou incômodo com a avaliação; Bianca Bin também aparece entre os nomes citados e rebateu a avaliação nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.