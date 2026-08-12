Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Taís Araujo, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli se reúnem em jantar - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Taís Araujo, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli se reúnem em jantarReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 12:43

Rio - Sabrina Sato , Paolla Oliveira, Taís Araujo, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli aproveitaram a noite desta terça-feira (11) para colocar o papo em dia. O grupo se reuniu para um jantar em São Paulo e registrou o encontro nas redes sociais.

Nas fotos compartilhadas, as famosas aparecem juntas à mesa durante a chamada "noite das garotas". Apesar dos registros, elas não deram detalhes sobre o motivo da reunião nem revelaram os assuntos que marcaram o encontro.

Antes do jantar, Taís Araujo mostrou aos seguidores que passou por um posto do SUS para se vacinar contra sarampo e influenza. Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, por sua vez, haviam participado juntas da gravação de um podcast.

