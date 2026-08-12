Harrison Ford revelou detalhes sobre intimidade em conversa com Jimmy Kimmel - Reprodução/YouTube

Harrison Ford revelou detalhes sobre intimidade em conversa com Jimmy KimmelReprodução/YouTube

Publicado 12/08/2026 15:27



Rio – Harrison Ford , de 83 anos, revelou detalhes sobre sua intimidade em participação ao talk show de Jimmy Kimmel. Nele, o ator realizou declaração sobre vida sexual, e em torno de relação entre a sua privacidade e seus trabalhos para o cinema.

Em conversa, o apresentador fez uma pergunta sobre o tema a Ford, que é conhecido pelos seus papéis em franquias como "Indiana Jones" e "Star Wars". "Você já fez amor ao som da trilha sonora de algum dos seus filmes? Talvez de A Testemunha?", ele inquiriu.



O artista, então, fez uma pausa e respondeu de maneira afirmativa, "Claro que sim", disse. Kimmel brincou depois: "É uma pergunta boba".



Harrison mantém um relacionamento com Calista Flockhart, de 61, desde 2002, há 24 anos. Eles se casaram em 2010, e são pais de Liam, de 25, filho adotado pelo casal. Ford também é pai de Benjamin, de 59, e Willard, de 56, frutos da primeira união do ator, com Mary Marquardt; e de Malcom, de 38, e Georgia, de 35, nascidos no segundo casamento dele com Melissa Mathison.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa