Gracyanne afirmou que aceitaria formar trisal com Belo e Viviane em novelaReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Gracyanne Barbosa revelou que toparia formar um triângulo amoroso com o ex-marido, Belo, e Viviane Araújo em uma novela. A musa fitness participou da estreia do "PodGrah", podcast do humorístico "Tô de Graça", do Multishow, e brincou sobre aceitar o papel na ficção. 
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Gracyanne Barbosa e o cantor Belo se separaram em 2024 após 16 anos juntos - Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram
Gracyanne afirmou que aceitaria formar trisal com Belo e Viviane em novela - Reprodução/Instagram
"Pagando bem...", disse ela. "Sou uma mulher de negócios. Não seria pela polêmica. [...] Mas ia ser sucesso", completou. 
Gracyanne Barbosa e Belo ficaram juntos por 16 anos e anunciaram o término do casamento em abril de 2024. Já Viviane Araújo manteve um relacionamento com o cantor entre 1998 e 2007, e contracenou com o ex-parceiro na novela "Três Graças", da TV Globo. 
 
 
 
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