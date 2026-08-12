Yasmin Brunet defendeu a mãe do comentário de Mara Maravilha - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet defendeu a mãe do comentário de Mara Maravilha Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2026 17:17

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"Como filha, é impossível assistir a certas coisas sem sentir. Eu estava ali. Eu acompanhei de perto uma parte muito dolorosa da vida da minha mãe e sei as marcas que uma violência deixa muito depois do que as pessoas conseguem enxergar", escreveu no X, antigo Twitter.

A empresária comentou sobre outras mulheres que enfrentaram traumas semelhantes. "E quando vejo esse assunto sendo tratado dessa maneira, penso imediatamente em quantas mulheres passam por isso dentro de casa todos os dias. Mulheres que escondem, que sentem vergonha, que se culpam, que acham que ninguém vai acreditar nelas. É por elas também que esse tipo de fala não pode ser normalizado".

Yasmin destacou que, acima das divergências, deveria existir sensibilidade em torno de casos de violência. "Entre mulheres deveria existir, no mínimo, humanidade quando o assunto é violência. Podemos ter qualquer diferença, mas usar uma ferida como essa para atingir outra mulher é algo que eu jamais vou conseguir achar normal", concluiu.

Como filha, é impossível assistir a certas coisas sem sentir. Eu estava ali. Eu acompanhei de perto uma parte muito dolorosa da vida da minha mãe e sei as marcas que uma violência deixa muito depois do que as pessoas conseguem enxergar.



E quando vejo esse assunto sendo tratado… — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) August 12, 2026

Luiza Brunet também usou as redes sociais para falar sobre a agressão que sofreu ter sido usada como ataque por Mara Maravilha. "Quando alguém ironiza, minimiza ou coloca em dúvida a violência sofrida por uma mulher, não está atingindo apenas aquela mulher. Está reforçando exatamente o tipo de comportamento que faz tantas vítimas sentirem vergonha, medo e até desistirem de denunciar", afirmou.

"Mulheres já são questionadas demais quando encontram coragem para falar. Não podemos ser nós, mulheres, a fazer isso umas com as outras. Eu vou continuar fazendo o que escolhi fazer há anos: usar a minha voz para que outras mulheres também encontrem a delas. Essa luta é muito maior do que qualquer desentendimento", acrescentou.

Entenda o Caso

A apresentadora questionou, em tom irônico, se a modelo teria recebido dinheiro do empresário envolvido no caso de agressão ocorrida em 2016. "Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardario? Hummmm acho que não!!!! Coitadinha ainda diz que apanhou. Pronto xuxu falei!", escreveu Mara.

A reação aconteceu após Luiza Brunet sair em defesa de Xuxa Meneghel. Ao comentar o desentendimento entre as duas, a modelo afirmou que Mara estaria afastada do mercado há bastante tempo e sugeriu que ela tentava atingir a Rainha dos Baixinhos.

"O problema é que essa moça está na geladeira há muito tempo. E eu até entendo é ruim quando o próprio mercado já não quer mais. Mas creio que ela acha que vai inibir a maior de todas. Xuxa sempre Xuxa, já a outra só sabe reclamar e falar bobagem", opinou.