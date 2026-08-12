Carol Nakamura integra o elenco de ’Arcanjo Renegado’ - Reprodução/Instagram

Carol Nakamura integra o elenco de ’Arcanjo Renegado’Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2026 19:02 | Atualizado 12/08/2026 19:15

Rio - Carol Nakamura mostrou os bastidores de uma cena sensual gravada com Marcello Melo Jr para a quarta temporada da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay. Nesta quarta-feira (12), a atriz confessou que ficou nervosa antes de entrar no set de filmagem.

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"Essa foi a primeira cena que gravei. Imagina o desespero! Fingindo normalidade. Ainda bem que Marcello é muito profissional e não me deixou sair correndo. Fiquei com dor de barriga, Quem vê nem imagina, né?", contou nos Stories.

No projeto audiovisual, Carol Nakamura interpreta a delegada Akemi. A profissional inicia um romance com o sargento Mikhael, personagem vivido pelo ator, enquanto eles investigam uma rota de tráfico internacional.