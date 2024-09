Teresa Cristina e Zeca Pagodinho - Divulgação

Teresa Cristina e Zeca Pagodinho

Publicado 03/09/2024

Rio - Teresa Cristina anunciou, nesta terça-feira (3), que lançará um álbum cantando músicas compostas por Zeca Pagodinho, com o intuito de reverenciar a carreira do sambista de 65 anos. A previsão de lançamento deste trabalho é para este ano.

"Eu percebi que o Zeca sempre deixou de gravar suas composições para ajudar seus amigos porque ele sabe da diferença que faz para essas pessoas ter uma música interpretada por ele. O Zeca está sempre lançando outros compositores e se coloca em segundo plano, então pensei que alguém precisava mostrar para o mundo as lindas canções que ele já fez", comenta Teresa.

Profunda conhecedora da obra do bamba, a artista chegou a gravar com o cantor uma versão de "O Sol Nascerá (A Sorrir)" para o seu disco mais recente. Ela ainda considera o primeiro álbum de Zeca, com três certificados de platina e mais de um milhão de cópias vendidas, "irretocável".



Até a pandemia, a relação entre Zeca e Teresa era apenas de fã e ídolo, mas tudo mudou graças à ponte que Cissa Guimarães fez. Depois de entrevistar o sambista em uma live, a cantora se tornou amiga do artista e os dois se falam diariamente.