Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram ensaio pré-wedding - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram ensaio pré-wedding Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2026 22:16

Rio - Ana Hickmann, de 45 anos, compartilhou um vídeo do ensaio pré-wedding com Edu Guedes, de 52, e falou sobre a expectativa para a cerimônia religiosa de casamento, que acontecerá em setembro na fazenda do chef de cozinha. Juntos desde 2024, os dois já oficializaram a união no civil

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"Falta exatamente um mês para o nosso 'para sempre'. O coração acelera, as mãos suam e a emoção transborda ao imaginar o nosso sonho se tornar realidade. Tudo feito com muito carinho, nos detalhes, para celebrar o amor mais lindo do mundo. Um amor paciente, um amor respeitoso, um amor que soma e que transformou as nossas vidas. A contagem regressiva começou!!!", celebrou.

Amigos de longa data, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.