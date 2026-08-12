Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram ensaio pré-wedding Reprodução/Instagram
Ana Hickmann faz contagem regressiva para união com Edu Guedes
Apresentadora vai subir ao altar com o chef de cozinha para a cerimônia religiosa no dia 12 de setembro
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