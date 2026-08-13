Paulo Miklos aprova versão de Anitta na música 'Bichos Escrotos'Reprodução de vídeo / Instagram
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Paulo Milkos elogia versão de Anitta na música 'Bichos Escrotos'
Compositor da canção, Sérgio Britto também opina sobre a nova roupagem da faixa, que faz parte da trilha sonora de 'Corrida dos Bichos'
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