Paulo Miklos aprova versão de Anitta na música 'Bichos Escrotos' - Reprodução de vídeo / Instagram

Paulo Miklos aprova versão de Anitta na música 'Bichos Escrotos'Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/08/2026 09:32

Rio - Ex-vocalista dos Titãs, Paulo Miklos elogiou a versão em funk da música "Bichos Escrotos" na voz de Anitta e com produção de Tropkillaz, que faz parte da trilha sonora do filme "Corrida dos Bichos", do Prime Video. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (12), o cantor falou sobre a repercussão da canção, originalmente lançada em 1986, e mencionou a 'ironia' da Poderosa na interpretação do hit.

"Eu adorei a versão da Anitta produzida pelo Tropkillaz para 'Bichos Escrotos'. Sempre foi uma música muito divertida, ao mesmo tempo que um questionamento ao paladar 'refinado' do cidadão civilizado. Anitta cantou com essa ironia fina e mandou o recado. Os memes são a melhor parte de tudo isso! Os comentários e toda a repercussão se dão também com muito humor. Tudo a ver com essa música!", escreveu ele na legenda da publicação.







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Na mesma rede social, Sérgio Britto, que compôs a faixa com Arnaldo Antunes e Nando Reis, também opinou sobre a nova versão da música. "Apesar de ser radicalmente diferente da nossa, tem ali uma leitura pertinente daquilo que a gente quis dizer. A Anitta é uma artista incrível, está sempre se reinventando...", afirmou o músico, que segue como um dos integrantes dos Titãs. "É bacana que a música ganhe o mundo, tenha versões diferentes. Pessoas que não conheciam o nosso trabalho possam conhecer", destacou.