Stênio Garcia desabafa após ter sanidade mental questionada na Justiça - Reprodução do Instagram

Stênio Garcia desabafa após ter sanidade mental questionada na JustiçaReprodução do Instagram

Publicado 13/08/2026 07:44

Rio - Stênio Garcia, de 94 anos, contou que teve a sanidade mental questionada em meio à disputa judicial que envolve a ex-companheira, Clarice Piovesan, e as filhas, Cássia e Gaya. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (12), o ator rebateu as acusações contra ele, informou que está "em plena atividade" e lamentou a situação.

"Meu nome é Stênio Garcia Faro... Eu vim aqui provar que eu estou presente e em plena atividade, disposto para trabalhar. Acabei de fazer um filme e faço quantos vierem, eu tenho disposição para isso. Não admito pessoas afirmarem que eu não estou em plena sanidade mental. Estou aqui! Eu, Stênio Garcia Faro, presente", disse o veterano no vídeo.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Stenio Garcia Faro (@steniogarciaoficial)



Na legenda, o ator expressou tristeza com o episódio. "É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por cinco anos pelas minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real", escreveu.



"Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental? Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não deem patrimônio em vida", continuou.

"Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro, e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir", concluiu.

Em outras publicações nos stories, Stênio mencionou a advogada das filhas. "A Sylvia Drummond já me acusou de ocultar patrimônio e agora de incapacidade mental. Peço que a mesma seja denunciada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Procurada, pelo O DIA, por meio do número do whatsapp disponibilizado em rede social, na manhã desta quinta (13), Sylvia ainda não retornou.

Na mesma rede social, Mari Saade saiu em defesa do marido. "Questionar a capacidade física e mental do Stênio é cruel e criminoso. Elas alugaram o imóvel dele por cinco anos e foram desmascaradas pela imobiliária. Tentaram ocultar provas. Questionar a sanidade mental é mais um crime, pois ele acabou de fazer um filme e treina diariamente. Isso não é mais covardia, é criminoso."

Entenda a disputa judicial

O conflito gira em torno da divisão de renda de um apartamento, localizado em Ipanema, Zona Sul do Rio, e da forma que ele está sendo administrado. O imóvel foi transferido para as filhas, mas o ator afirma que preservou o direito de usufruto. No processo, Stênio - que recebe pouco mais de R$ 7 mil de aposentadoria por mês - relata dificuldades financeiras desde o fim de seu contrato com a TV Globo, em 2020.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, o ator também acusou as filhas de abandono afetivo e disse que não recebe visitas ou ajuda financeira desde o afastamento familiar, em 2023. Elas negam as acusações. Em entrevista ao mesmo programa, Cássia declarou que o pai possui condições financeiras e afirmou que as irmãs nunca deixaram de procurá-lo.

"Ele não se encontra em nenhuma condição financeira vulnerável. Nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo", alegou. "Nunca abandonamos ele. Pelo contrário, o afastamento foi por parte dele. E, mesmo ele tendo se afastado, a gente nunca deixou de procurar ele em momento algum", complementou.

