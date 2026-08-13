Tatá Werneck ganha homenagem de Rafa Vitti - Reprodução / Instagram

Tatá Werneck ganha homenagem de Rafa VittiReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 11:01

Rio - Tatá Werneck não deixou passar uma previsão sobre o futuro de seu relacionamento com Rafa Vitti. A humorista respondeu a uma internauta que afirmou conseguir perceber quando um casal está perto de terminar apenas pelas declarações de aniversário trocadas nas redes sociais

O comentário surgiu na esteira da homenagem que Rafa fez para Tatá pelos 43 anos. No texto, o ator adaptou de forma bem-humorada os votos de casamento de Gustavo Tubarão, que ganharam repercussão na internet, e também fez uma declaração para a apresentadora. Ele ainda lembrou que os dois completam dez anos de relacionamento em janeiro.

Mesmo com a homenagem, parte do público levantou hipóteses sobre uma possível crise entre os dois. Uma internauta, então, escreveu: "Eu sei exatamente quando um casal está prestes a terminar só de ler as declarações que um faz para o outro no aniversário".

Tatá decidiu responder diretamente à publicação e ironizou a suposta capacidade de prever separações.

"Eu gosto que ela tem uma sensibilidade super produtiva: saber quando casais vão terminar e escrever isso pra que, se ela tiver certa, ganha o mérito por um casal estar triste e ela saber antes. E se ela tiver errada, apenas despejou uma energia negativa do nada. Mas tá repreendida toda maldade de gente sem mais o que fazer".

A atriz e apresentadora também já havia reagido a outro questionamento sobre a relação com Rafa. Na ocasião, uma internauta quis saber se os dois ainda estavam juntos. Tatá respondeu que estava deitada na cama com o ator e que assistia a um filme com ele e a filha do casal.