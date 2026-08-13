Viginia Fonseca se despediu da 'Grande Rio' - Reprodução / Instagram

Viginia Fonseca se despediu da 'Grande Rio'Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 10:03 | Atualizado 13/08/2026 10:25

Rio - Virginia Fonseca recebeu o carinho de amigos e famosos ao anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora explicou a decisão nas redes sociais e afirmou que pretende dedicar mais tempo aos filhos, às empresas e às pessoas próximas.

Namorado de Virginia, Vini Jr. comentou na publicação: "Sempre a número 1 ". Nicole Bahls declarou: "Você é muito valiosa e especial, vai ser sempre rainha dos nossos corações, que te amamos". David Brazil agradeceu pela trajetória da influenciadora na escola. "Você faz parte da nossa história. Obrigado, você fez seu papel brilhantemente, conte sempre comigo", escreveu.



Duda Freire também exaltou a amiga: "Só quem está perto sabe o quanto você se entrega de verdade em tudo que faz. Você é gigante! Te admiro demais e vou estar sempre aqui, aplaudindo e torcendo por você em cada nova fase. Te amo!". Camila Loures disse: "Parabéns, irmã, fez história!". Já Priscilla Novaes escreveu: "Parabéns por sempre se esforçar tanto e dar o melhor em tudo que se propõe a fazer. Você brilhou muito!".

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Grande Rio se despede de Virginia



A Grande Rio também deixou uma mensagem para a ex-rainha de bateria. "Hoje, nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão. Ficam o carinho, o respeito e a gratidão por tanto empenho. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas. Foi lindo, Virginia!", publicou.



Nos Stories, Virginia retribuiu o carinho. "Obrigada Grande Rio!!! Obrigada Caxias!!!", escreveu. Ao compartilhar um registro com Jayder Soares, ela ainda indicou que pretende continuar próxima da agremiação: "Vou ser eternamente grata por tudo que vivemos!! Jayder, amo você com todo meu coração!! Ano que vem estaremos juntos desfilando se Deus quiser, mas dessa vez do seu lado ".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa