Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira (13), ao compartilhar uma comparação de seu corpo antes e depois de perder cerca de 10 kg. A musa fitness resgatou uma foto antiga e colocou o registro lado a lado com uma imagem atual.
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"Gente, eu achei essa foto de 2021 e fiquei chocada!", escreveu Juju nos Stories. Na montagem, a apresentadora aparece com um conjunto cinza no registro antigo e, atualmente, com abdômen e músculos mais definidos. "Eu estava com quase 10 kg a mais! Olha a diferença", destacou.