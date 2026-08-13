Juju Salimeni compartilhou com os seguidores antes e depois de perder 10kg - Reprodução / Instagram

Juju Salimeni compartilhou com os seguidores antes e depois de perder 10kgReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 12:48 | Atualizado 13/08/2026 13:10

Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira (13), ao compartilhar uma comparação de seu corpo antes e depois de perder cerca de 10 kg. A musa fitness resgatou uma foto antiga e colocou o registro lado a lado com uma imagem atual.

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"Gente, eu achei essa foto de 2021 e fiquei chocada!", escreveu Juju nos Stories. Na montagem, a apresentadora aparece com um conjunto cinza no registro antigo e, atualmente, com abdômen e músculos mais definidos. "Eu estava com quase 10 kg a mais! Olha a diferença", destacou. "Gente, eu achei essa foto de 2021 e fiquei chocada!", escreveu Juju nos Stories. Na montagem, a apresentadora aparece com um conjunto cinza no registro antigo e, atualmente, com abdômen e músculos mais definidos. "Eu estava com quase 10 kg a mais! Olha a diferença", destacou.

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Juju ainda aproveitou a comparação para saber a opinião dos seguidores sobre as duas fases. "Qual fase você prefere? 1 ou 2?", perguntou. Juju ainda aproveitou a comparação para saber a opinião dos seguidores sobre as duas fases. "Qual fase você prefere? 1 ou 2?", perguntou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa