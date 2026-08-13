Nicole Kidman refletiu sobre os 10 anos de casamento com Tom Cruise - Reprodução / Instagram

Nicole Kidman refletiu sobre os 10 anos de casamento com Tom CruiseReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 14:00 | Atualizado 13/08/2026 14:06

Nicole e Tom se conheceram durante as gravações de "Dias de Trovão", lançado em 1990, e se casaram no mesmo ano. A relação durou até 2001 e os atores adotaram dois filhos, Isabella e Connor. Durante o casamento, eles também dividiram as telas. Além de "Dias de Trovão", protagonizaram "Um Sonho Distante", de 1992, e "De Olhos Bem Fechados", lançado em 1999.Ao recordar o período após o fim da relação, Nicole já contou que, apesar do sucesso profissional que viveu naquela época, chegou a se sentir "mais sozinha do que nunca". Em 2002, a atriz conquistou o Oscar de Melhor Atriz por "As Horas". Anos depois, em 2006, Nicole se casou com o músico Keith Urban. Os dois tiveram duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret.