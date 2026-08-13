Nicole Kidman refletiu sobre os 10 anos de casamento com Tom CruiseReprodução / Instagram
"Eu era tão jovem quando me casei. Olho para trás agora e penso: 'O quê?'", declarou em entrevista à "British Vogue".
Ao comparar sua trajetória com a de outras jovens artistas, Nicole citou Taylor Swift, que tinha 26 anos na época da entrevista. "Você olha para Taylor Swift, quero dizer, quantos anos ela tem? Ela tem 26. Eu já tinha dois filhos quando tinha 27 anos e estava casada havia quatro anos. Mas era isso que eu queria", afirmou.
Casamento durou 11 anos
Nicole e Tom se conheceram durante as gravações de "Dias de Trovão", lançado em 1990, e se casaram no mesmo ano. A relação durou até 2001 e os atores adotaram dois filhos, Isabella e Connor. Durante o casamento, eles também dividiram as telas. Além de "Dias de Trovão", protagonizaram "Um Sonho Distante", de 1992, e "De Olhos Bem Fechados", lançado em 1999.
Ao recordar o período após o fim da relação, Nicole já contou que, apesar do sucesso profissional que viveu naquela época, chegou a se sentir "mais sozinha do que nunca". Em 2002, a atriz conquistou o Oscar de Melhor Atriz por "As Horas". Anos depois, em 2006, Nicole se casou com o músico Keith Urban. Os dois tiveram duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa