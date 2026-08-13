Giulia Costa curte viagem com o namorado - Reprodução / Instagram

Giulia Costa curte viagem com o namoradoReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 13:38 | Atualizado 13/08/2026 14:47

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Em uma das fotos, Giulia aparece trocando beijos com o rapaz, cuja identidade ainda não foi revelada. O casal também visitou o Vale da Lua, um dos pontos conhecidos da Chapada. Sentada entre as formações rochosas, ela escreveu: "No útero da mãe Terra". Em seguida, completou: "Lugarzinho especial".O passeio ainda reservou uma surpresa para os dois. Durante o roteiro, Giulia contou que encontrou uma cachoeira que não estava nos planos. "Do 'neida' achamos um paraíso escondidinho", declarou ao mostrar o local.A passagem pela Chapada dos Veadeiros aconteceu depois de uma viagem a Brasília. Giulia e o namorado estiveram na capital federal para o casamento de uma prima do rapaz, realizado no último fim de semana, e decidiram prolongar os dias de descanso em Goiás.O relacionamento se tornou público recentemente, mas Giulia ainda mantém o nome do companheiro longe dos holofotes. Nas redes sociais, a atriz tem publicado alguns momentos da nova fase e registros ao lado dele.