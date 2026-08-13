Rosalía conversou com Caetano Veloso nos bastidores do festival Doce Maravilha Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Rosalía mostrou registros de sua passagem pelo Brasil com a "LUX Tour 2026" nesta quinta-feira (13). Entre as imagens nas redes sociais da cantora espanhola, estão cliques do encontro com Caetano Veloso nos bastidores da apresentação do artista brasileiro no festival Doce Maravilha. 
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Rosalía com camisa no estilo brazilcore - Reprodução/Instagram
Rosalía ganhou um vinil autografado por Caetano Veloso - Reprodução/Instagram
Rosalía interagiu com fãs na porta do hotel em que ficou hospedada - Reprodução/Instagram
Rosalía publicou cliques de passagem de turnê pelo Brasil - Reprodução/Instagram
Rosalía conversou com Caetano Veloso nos bastidores do festival Doce Maravilha - Reprodução/Instagram
"Rio, vocês foram babilônicos!!!! OBRIGADA POR TANTO", escreveu na legenda. 
Em outras fotos, Rosalía apareceu atendendo os fãs na entrada do hotel e também vestindo uma camisa verde e amarela no estilo brazilcore. A cantora ganhou, ainda, um disco de vinil de Caetano Veloso autografado pelo irmão de Maria Bethânia. 