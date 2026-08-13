Rosalía conversou com Caetano Veloso nos bastidores do festival Doce Maravilha Reprodução/Instagram
Rosalía compartilha registro de encontro com Caetano Veloso
Em turnê pelo Brasil, a cantora espanhola marcou presença no show do artista no festival Doce Maravilha
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