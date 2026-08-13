Rosalía conversou com Caetano Veloso nos bastidores do festival Doce Maravilha - Reprodução/Instagram

Rosalía conversou com Caetano Veloso nos bastidores do festival Doce Maravilha Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2026 20:07 | Atualizado 13/08/2026 20:09

Rio - Rosalía mostrou registros de sua passagem pelo Brasil com a "LUX Tour 2026" nesta quinta-feira (13). Entre as imagens nas redes sociais da cantora espanhola, estão cliques do encontro com Caetano Veloso nos bastidores da apresentação do artista brasileiro no festival Doce Maravilha.

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"Rio, vocês foram babilônicos!!!! OBRIGADA POR TANTO", escreveu na legenda.

Em outras fotos, Rosalía apareceu atendendo os fãs na entrada do hotel e também vestindo uma camisa verde e amarela no estilo brazilcore. A cantora ganhou, ainda, um disco de vinil de Caetano Veloso autografado pelo irmão de Maria Bethânia.