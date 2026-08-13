Viih Tube - Reprodução / Instagram

Viih TubeReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 15:25

Rio - Viih Tube decidiu renovar o visual na reta final dos preparativos para o casamento com Eliezer, marcado para este sábado (15). Nesta quinta-feira (13), a influenciadora, de 25 anos, mostrou nas redes sociais o resultado da transformação: fios mais longos e um ruivo de tom mais intenso.

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Mesmo com a proximidade do casamento, Viih tratou a decisão com bom humor. "Porque não mudar dois dias antes de casar? Bem raposa, amo", escreveu ao compartilhar o resultado.



Antes da mudança, Viih apareceu sem extensões e comemorou o crescimento do cabelo natural. "Eu não estou acreditando que eu estou sem mega. Eu estou sem mega", disse. O cabeleireiro Eder Fernando, responsável pelo novo visual, também destacou a diferença no comprimento dos fios desde que começou a atender a influenciadora.



A transformação também recebeu a aprovação de Lua, de 3 anos, filha mais velha de Viih e Eliezer. Segundo a influenciadora, a menina associou o novo cabelo à personagem Ariel, de "A Pequena Sereia". "Minha filha falou que sou Ariel então se ela disse, está dito", brincou.



Viih Tube e Eliezer vão oficializar a união em uma cerimônia no interior de São Paulo. Além de Lua, o casal também é pai de Ravi, de 1 ano.