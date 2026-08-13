Simaria revelou data em que retornará aos palcos - Reprodução/Instagram

Simaria revelou data em que retornará aos palcos Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2026 18:04

Rio - Simaria surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (13) ao revelar a data de seu retorno aos palcos após hiato de 4 anos e o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes. A cantora anunciou um projeto audiovisual que será gravado no dia 12 de setembro no Vibra São Paulo. A venda de ingressos terá início nesta sexta-feira (14), às 12h.

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"A pausa NUNCA foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer", disse nas redes sociais.

Em julho, Simaria contou detalhes da preparação para iniciar a carreira solo. "Treinando três vezes por semana e já estou virando! Me aguardem que eu vou entrar aqui [mostra um shorts], me aguardem que eu estou chegando!", afirmou em tom bem-humorado.

A cantora está afastada dos palcos desde junho de 2022, quando anunciou uma pausa para cuidar da saúde. Dois meses depois, ela e Simone Mendes confirmaram a separação da dupla após 20 anos. Desde então, a artista fez poucas aparições públicas e manteve distância da agenda de shows.