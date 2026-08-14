Julio Rocha e Karoline Kleine anunciam nascimento do quarto filho - Reprodução do Instagram

Julio Rocha e Karoline Kleine anunciam nascimento do quarto filhoReprodução do Instagram

Publicado 14/08/2026 08:09

Rio - A família de Julio Rocha e Karoline Kleine cresceu! O quarto filho do casal nasceu, com 49 cm e pesando 3,320 kg, na Maternidade Star, em São Paulo. A novidade foi anunciada pelo ator, que interpretou Edilberto em "Três Graças", durante uma transmissão ao vivo (live), nesta quinta-feira (13), por meio do Instagram. O sexo do bebê, entretanto, não foi revelado.

"Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais importantes da minha vida. O impossível aconteceu", afirmou Julio. Em seguida, ele deu detalhes do momento especial. "Às 7h da manhã, a Karol começou com as contrações, eu não dormi praticamente nada e ela também não. O parto não estava engatando. Quando foi mais ou menos umas 11h, as contrações vieram e a Karol começou a ficar muito feliz. Eu desci e coloquei uma live aqui no feed contando que a Karol possivelmente ia realizar o sonho do parto natural", lembrou.

Julio contou que bebê nasceu quando a mulher tentava aliviar as dores em uma banheira com água quente. "Estourou a bolsa, aí uma contração, duas contrações e quando eu vi, o bebê nasceu. Foi a coisa mais linda da face da Terra. Vocês não podem imaginar", relatou.

Emocionado, o artista comentou: "Apesar de tanta emoção, de eu estar falando com essa intensidade e de eu estar chorando, esse choro não é porque eu estou triste ou estava. É por a gente estar encantado com as belezas e com o milagre da vida".

Papais de José, Eduardo e Sarah, Julio e Karol não divulgaram o sexo do bebê. "A gente ainda não revelou se é menino ou menina por conta de toda a correria e para a gente se permitir viver esse momento também. A gente quer contar isso com todo amor e de uma forma também que vocês se surpreendam. A gente vai tentar fazer isso. Esperem que a gente vai agir com o nosso coração."

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