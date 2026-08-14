Aline Campos posa de biquíni e exibe as curvas - Reprodução do Instagram

Aline Campos posa de biquíni e exibe as curvasReprodução do Instagram

Publicado 14/08/2026 07:23

Rio - Aline Campos encantou os seguidores do Instagram, na noite desta quinta-feira (13), ao publicar alguns cliques em que aparece de biquíni. Nas imagens, a influenciadora digital e atriz exibiu o corpão em forma ao posar para fotos em uma praia durante o pôr do sol.

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"Tudo se transforma quando transformamos nosso olhar. O caminho sempre será de dentro pra fora. Tem gente que estava de frente, mas não estava assistindo a esse pôr do sol, e isso já diz muita coisa", escreveu Aline na legenda.

Os internautas destacaram a beleza da ex-BBB por meio dos comentários. "Maravilhosa", disse um admirador da influenciadora. "Linda e maravilhosa. Beleza impecável, um corpo perfeito. Você dá um show de beleza e perfeição", opinou outro. "Sua beleza encanta", afirmou uma terceira pessoa.

Comentários como "sereia", "um corpo é um corpo", "perfeita", "deusa" e "impossível descrever a beleza desta mulher" também foram postados.