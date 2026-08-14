Marília Gabriela compartilhou registro raro ao lado da famíliaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Marília Gabriela, de 78 anos, compartilhou, nesta quinta-feira (13), um registro raro ao lado da família. A jornalista e apresentadora apareceu com os filhos, Theodoro Cochrane, de 47, e Christiano Cochrane, de 54, a nora, Dani Valente, de 49, e a neta Valentina, de 15.

Na legenda da publicação, Gabi celebrou o encontro e falou sobre a importância de estar perto dos familiares. "Como na música, eu sou grata por minha 'tribo'. Quando estamos juntos tenho mais saúde, alegria, carinho e disposição para seguir em frente e rir de tudo, seja o que for, que o dia a dia nos traz."
A apresentadora ainda contou que já aguarda uma nova reunião. "Acordo feliz e penso … 'mais um e vamos em frente'! Agora é esperar o próximo encontro. Beijos abraçados em todos vocês, amores meus. Sou sua, sempre, G.”, escreveu.
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A publicação também recebeu comentários de pessoas próximas. Rafael Bertolucci reagiu com um emoji de rosto com corações, enquanto Dani Valente demonstrou saudade dos momentos em família. "Já estou com saudades das conversas, das risadas e do 'Danizinha, tá na mesa!'", escreveu.

Christiano, filho mais velho de Marília, mora em Orlando, nos Estados Unidos, com Dani e a filha Valentina. A atriz ficou conhecida na televisão por interpretar Efigênia no humorístico “Zorra Total”.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa