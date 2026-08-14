Marília Gabriela compartilhou registro raro ao lado da famíliaReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Gabi celebrou o encontro e falou sobre a importância de estar perto dos familiares. "Como na música, eu sou grata por minha 'tribo'. Quando estamos juntos tenho mais saúde, alegria, carinho e disposição para seguir em frente e rir de tudo, seja o que for, que o dia a dia nos traz."
A publicação também recebeu comentários de pessoas próximas. Rafael Bertolucci reagiu com um emoji de rosto com corações, enquanto Dani Valente demonstrou saudade dos momentos em família. "Já estou com saudades das conversas, das risadas e do 'Danizinha, tá na mesa!'", escreveu.
Christiano, filho mais velho de Marília, mora em Orlando, nos Estados Unidos, com Dani e a filha Valentina. A atriz ficou conhecida na televisão por interpretar Efigênia no humorístico “Zorra Total”.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa