Fábio Jr com a mulher, Fernanda Pascucci, o caçula, Záion, a filha Tainá Galvão e o genro Fábio PortellaReprodução/Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Fábio Jr, de 72 anos, compartilhou nesta quinta-feira (13) registros da comemoração do Dia dos Pais, celebrado no último domingo (9). Pai de cinco filhos, o cantor apareceu ao lado de quatro deles no encontro em família. Fiuk, de 35 anos, não participou da celebração.
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Cleo Pires com o pai, Fábio Jr., o marido, Leandro D'lucca, o enteado, Gael, a madrasta, Fernanda Pascucci, e os amigos influenciadores Laddy Nada e Laddy Tudo - Reprodução/Instagram
Fábio Jr, Krízia e Záion - Reprodução/Instagram
Fábio Jr com a mulher, Fernanda Pascucci, o caçula, Záion, a filha Tainá Galvão e o genro Fábio Portella - Reprodução/Instagram

As fotos foram publicadas no clima de #tbt, expressão usada nas redes sociais para relembrar momentos do passado. Cleo Pires, de 43 anos, marcou presença ao lado do marido, o empresário Leandro D'Lucca, e do enteado, Gael, a quem Fábio Jr chama de "neto postiço".

O encontro também contou com Gabriel Rocha, conhecido nas redes sociais como Laddy Nada, e a mãe dele, Laddy Tudo.

Záion, de 17 anos, filho do cantor com Mari Alexandre, também esteve na reunião. Tainá Galvão, de 40, e Krizia Ayrosa, de 39, filhas de Fábio Jr com a artista plástica Cristina Kartalian, completaram o grupo de herdeiros presente na comemoração.

Fernanda Pascucci, atual companheira do artista, e Fábio Portella, marido de Tainá, também participaram do momento em família.

Fiuk foi o único dos cinco filhos do cantor que não apareceu nos registros publicados. A ausência ocorre em meio ao afastamento entre pai e filho.