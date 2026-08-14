Fábio Jr com a mulher, Fernanda Pascucci, o caçula, Záion, a filha Tainá Galvão e o genro Fábio PortellaReprodução/Instagram
As fotos foram publicadas no clima de #tbt, expressão usada nas redes sociais para relembrar momentos do passado. Cleo Pires, de 43 anos, marcou presença ao lado do marido, o empresário Leandro D'Lucca, e do enteado, Gael, a quem Fábio Jr chama de "neto postiço".
O encontro também contou com Gabriel Rocha, conhecido nas redes sociais como Laddy Nada, e a mãe dele, Laddy Tudo.
Záion, de 17 anos, filho do cantor com Mari Alexandre, também esteve na reunião. Tainá Galvão, de 40, e Krizia Ayrosa, de 39, filhas de Fábio Jr com a artista plástica Cristina Kartalian, completaram o grupo de herdeiros presente na comemoração.
Fernanda Pascucci, atual companheira do artista, e Fábio Portella, marido de Tainá, também participaram do momento em família.
Fiuk foi o único dos cinco filhos do cantor que não apareceu nos registros publicados. A ausência ocorre em meio ao afastamento entre pai e filho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.