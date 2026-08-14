Fábio Jr com a mulher, Fernanda Pascucci, o caçula, Záion, a filha Tainá Galvão e o genro Fábio Portella - Reprodução/Instagram

Fábio Jr com a mulher, Fernanda Pascucci, o caçula, Záion, a filha Tainá Galvão e o genro Fábio PortellaReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 10:55

Rio - Fábio Jr , de 72 anos, compartilhou nesta quinta-feira (13) registros da comemoração do Dia dos Pais, celebrado no último domingo (9). Pai de cinco filhos, o cantor apareceu ao lado de quatro deles no encontro em família. Fiuk, de 35 anos, não participou da celebração.