Nizam Hayek contou que suposta traição de Aline Mineiro com Jon Vlogs teria motivado o fim do relacionamentoReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Nizam Hayek, de 35 anos, afirmou que uma suposta traição de Aline Mineiro, de 34, com Jon Vlogs teria motivado o fim do relacionamento dos dois. Durante uma transmissão ao vivo, o ex-BBB contou que recebeu a informação enquanto ainda estava envolvido nos compromissos de "A Fazenda 17".
Segundo Nizam, a suspeita surgiu após ele ver uma mensagem no chat de uma transmissão ao vivo. Na ocasião, preferiu não reagir e continuar cumprindo a agenda relacionada ao reality antes de tentar esclarecer o que havia acontecido.
Eu li, fiquei quieto, nem falei nada... deixei passar todos os compromissos da Fazenda. Eu já sabia, só que eu deixei passar todos os compromissos, tudo o que a gente tinha para fazer", relatou.

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Depois, o influenciador contou que pediu para Gabily entrar em contato com Jon Vlogs para saber se a informação procedia. "Falei: 'Gabi, liga pro John pra ver se essa fita é quente'."

De acordo com a versão de Nizam, a conversa teria confirmado a suspeita. "No final que a Gabi ligou para o Jon, o Jon aparentemente assumiu para a Gabi. É... enfim, foi isso", declarou.

Nizam e Aline começaram a se relacionar em 2025 e anunciaram o término em dezembro daquele ano, após as gravações de "De Férias com o Ex: Diretoria". Segundo o relato feito pelo ex-BBB, a suposta traição teria acontecido enquanto ele estava confinado no reality da Record.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa