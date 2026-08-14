Nizam Hayek contou que suposta traição de Aline Mineiro com Jon Vlogs teria motivado o fim do relacionamentoReprodução / Instagram
Segundo Nizam, a suspeita surgiu após ele ver uma mensagem no chat de uma transmissão ao vivo. Na ocasião, preferiu não reagir e continuar cumprindo a agenda relacionada ao reality antes de tentar esclarecer o que havia acontecido.
Nizam afirma que terminou com Aline Mineiro após descobrir que ela o traiu com Jon Vlogs. pic.twitter.com/KslDL6p271— Central Reality (@centralreality) August 14, 2026
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Depois, o influenciador contou que pediu para Gabily entrar em contato com Jon Vlogs para saber se a informação procedia. "Falei: 'Gabi, liga pro John pra ver se essa fita é quente'."
De acordo com a versão de Nizam, a conversa teria confirmado a suspeita. "No final que a Gabi ligou para o Jon, o Jon aparentemente assumiu para a Gabi. É... enfim, foi isso", declarou.
Nizam e Aline começaram a se relacionar em 2025 e anunciaram o término em dezembro daquele ano, após as gravações de "De Férias com o Ex: Diretoria". Segundo o relato feito pelo ex-BBB, a suposta traição teria acontecido enquanto ele estava confinado no reality da Record.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa