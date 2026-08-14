Nizam Hayek contou que suposta traição de Aline Mineiro com Jon Vlogs teria motivado o fim do relacionamento - Reprodução / Instagram

Nizam Hayek contou que suposta traição de Aline Mineiro com Jon Vlogs teria motivado o fim do relacionamentoReprodução / Instagram

Publicado 14/08/2026 10:18 | Atualizado 14/08/2026 11:50

Rio - Nizam Hayek, de 35 anos, afirmou que uma suposta traição de Aline Mineiro, de 34, com Jon Vlogs teria motivado o fim do relacionamento dos dois. Durante uma transmissão ao vivo, o ex-BBB contou que recebeu a informação enquanto ainda estava envolvido nos compromissos de " A Fazenda 17 ".

Nizam afirma que terminou com Aline Mineiro após descobrir que ela o traiu com Jon Vlogs. pic.twitter.com/KslDL6p271 — Central Reality (@centralreality) August 14, 2026 Segundo Nizam, a suspeita surgiu após ele ver uma mensagem no chat de uma transmissão ao vivo. Na ocasião, preferiu não reagir e continuar cumprindo a agenda relacionada ao reality antes de tentar esclarecer o que havia acontecido. Segundo Nizam, a suspeita surgiu após ele ver uma mensagem no chat de uma transmissão ao vivo. Na ocasião, preferiu não reagir e continuar cumprindo a agenda relacionada ao reality antes de tentar esclarecer o que havia acontecido.





LEIA MAIS: Exclusivo Repórter vive dilema na Record e assina pré-contrato para A Fazenda Eu li, fiquei quieto, nem falei nada... deixei passar todos os compromissos da Fazenda. Eu já sabia, só que eu deixei passar todos os compromissos, tudo o que a gente tinha para fazer", relatou.