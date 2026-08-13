Carlinhos Salgueiro: suspense continua, mas fontes da Record confirmam sua participação em A Fazenda 18 - Foto: reprodução

Carlinhos Salgueiro: suspense continua, mas fontes da Record confirmam sua participação em A Fazenda 18Foto: reprodução

Publicado 13/08/2026 12:00

Ontem, esta coluna contou que Carlinhos Salgueiro estava entre os nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 18. Fomos direto ao interessado, e ele fez aquele suspense básico: disse que estava “surfando na onda”, que não tinha nada concreto e, quando perguntamos se aceitaria um convite, não titubeou: “Lógico. Por que não? Seria uma boa.”

Pois bem, Carlinhos. A gente desconfiou. A coluna resolveu atravessar a porteira antes da hora e foi conversar com fontes de dentro da Record. E a informação obtida é que Carlinhos Salgueiro vai, sim, integrar o elenco de A Fazenda 18. O silêncio tem explicação: ele simplesmente não pode confirmar a participação neste momento.

Ou seja, quando Carlinhos disse que estava apenas “surfando na onda”, parece que a prancha já estava apontada para Itapecerica da Serra.

Oficialmente, claro, o suspense continua. A Record ainda não anunciou o nome. Carlinhos também não vai confirmar. Mas esta coluna já pode começar a separar o chapéu: pelo que apuramos, tem samba atravessando a porteira.

Carlinhos Salgueiro: suspense continua, mas fontes da Record confirmam sua participação em A Fazenda 18