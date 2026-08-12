Darlin Ferrattry estaria negociando para assumir o posto deixado por Gracyanne Barbosa na União da Ilha - Foto: reprodução

Darlin Ferrattry estaria negociando para assumir o posto deixado por Gracyanne Barbosa na União da IlhaFoto: reprodução

Publicado 12/08/2026 09:30



Mal Gracyanne Barbosa deixou o posto de rainha de bateria da União da Ilha e o samba já começou a correr atrás de uma nova dona para a coroa. A escola anunciou na última segunda-feira (10) que a musa fitness não seguirá à frente dos ritmistas no Carnaval de 2027.



E quem estaria negociando para ocupar o posto, conforme apurou a Coluna Andrei Lara, é Darlin Ferrattry, a popular Sapecona, mãe da cantora Lexa. Nos bastidores do Carnaval, circula a informação de que as conversas estariam avançadas, mas, até o momento, não há anúncio oficial da União da Ilha.



E as bocas malditas do samba já estão espalhando por aí que o posto estaria custando R$ 270 mil. Gente, pare com isso! Que fofoca horrorosa! R$ 270 mil? Não é possível. Esta coluna, claro, não acredita numa maldade dessas. Ora, ora.



Darlin não é nenhuma marinheira de primeira viagem na Avenida. A empresária já ocupou postos à frente de baterias de escolas como Império Serrano e Unidos de Bangu e há tempos flerta com um retorno ao Carnaval.



Se a negociação virar casamento, uma coisa ninguém poderá reclamar: a União da Ilha pode até ter perdido uma rainha, mas está de olho numa Sapecona para ocupar o trono.