Debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad na Band foi marcado por confusão nos bastidores Foto: reprodução Band
Cabeçada na Band é só a ponta do iceberg nos bastidores do jornalismo
Episódio de violência abre espaço para falar de hostilidade, intrigas e assédio moral também presentes nos bastidores do jornalismo
Cabeçada na Band é só a ponta do iceberg nos bastidores do jornalismo
Episódio de violência abre espaço para falar de hostilidade, intrigas e assédio moral também presentes nos bastidores do jornalismo
RedeTV! não vai punir Sonia Abrão após notificação de Carol Lekker
Emissora prepara defesa jurídica, destaca responsabilidade de produtora e mantém apresentadora normalmente no ar
Ximbinha declara R$ 0 ao TSE e deixa até Joelma procurando o troco
Guitarrista entra na disputa por uma vaga de deputado federal pelo Pará e informa não possuir nenhum bem
Justiça mantém penhora de até R$ 865 mil contra Romário
Senador perde recurso em processo sobre danos em mansão e valores ligados à CazéTV entram na mira
Carlinhos Maia se envolve em várias polêmicas em poucos dias
Influenciador compra briga, rebate críticas e ainda vê confusão no Rancho parar na Corregedoria da Polícia
Erika Hilton declara patrimônio de R$ 15 mil e chama atenção
Deputada informa pouco mais de R$ 15 mil em bens à Justiça Eleitoral e declaração repercute
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.