Ratinho alcançou seu melhor desempenho de audiência desde outubro do ano passadoFoto: reprodução
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Programa alcança melhor desempenho desde outubro após apresentador virar alvo de críticas nas redes
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