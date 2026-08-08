Ratinho alcançou seu melhor desempenho de audiência desde outubro do ano passado - Foto: reprodução

Ratinho alcançou seu melhor desempenho de audiência desde outubro do ano passadoFoto: reprodução

Publicado 08/08/2026 14:41

Ratinho passou os últimos dias apanhando nas redes depois de dizer que Tiago Piquilo estava com “cara de viado” por causa do novo visual. A fala pegou mal, virou assunto, rendeu crítica, discussão e aquele pacote completo que a internet sabe entregar. Só que, enquanto muita gente reclamava, muita gente também estava assistindo.

O ‘Programa do Ratinho’ bateu 5 pontos de média, chegou a 6,3 de pico e teve o melhor desempenho desde outubro do ano passado. Ou seja, a polêmica não espantou o público. Pelo contrário, parece ter deixado muita gente curiosa para ver o que Ratinho faria depois.

Ele precisa tomar cuidado com o que fala? Precisa. Hoje qualquer frase atravessa a televisão, cai na rede e ganha uma proporção enorme. Mas televisão também vive de atenção. E Ratinho, gostem ou não dele, sabe fazer barulho. Dessa vez, fez tanto que até o Ibope respondeu.