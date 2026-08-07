Vini Jr. apagou as fotos com Virginia Fonseca, movimentou as redes e depois confirmou a renovação com o Real Madrid até 2032 - Foto: reprodução

Vini Jr. apagou as fotos com Virginia Fonseca, movimentou as redes e depois confirmou a renovação com o Real Madrid até 2032Foto: reprodução

Publicado 07/08/2026 10:07

Vini Jr. apagou todas as publicações do Instagram, inclusive as fotos com Virginia Fonseca, e deixou a internet trabalhando em regime de investigação. Para completar o suspense, a influenciadora publicou uma mensagem enigmática: “Quando você está bem, não precisa provar nada para ninguém”. Pronto. Bastou para surgirem teorias de término, crise e até escalação de culpados.

Mas o relacionamento que estava no centro da movimentação não era com Virginia. Era com o Real Madrid. O jogador renovou o contrato com o clube espanhol até 2032 e passará a receber mais de R$ 140 milhões líquidos por temporada. O valor ficou abaixo dos cerca de R$ 192 milhões por ano que o atacante desejava e também dos vencimentos de Mbappé, estimados em aproximadamente R$ 218 milhões anuais.

No fim, Virginia continuou namorando, Vini continuou no Real e quem levou um drible daqueles foi a internet. O craque apagou o feed, mas quem perdeu a linha foram os seguidores.