Davi Brito promete uma festa de casamento avaliada em R$ 2 milhões e com estrutura digna de um grande evento em Salvador - Foto: reprodução

Davi Brito promete uma festa de casamento avaliada em R$ 2 milhões e com estrutura digna de um grande evento em SalvadorFoto: reprodução

Publicado 07/08/2026 08:18



Davi Brito mal terminou de assinar os papéis no cartório e já está preparando uma festa de casamento com orçamento de reality show. O campeão do BBB 24 pretende gastar cerca de R$ 2 milhões na cerimônia com Emilly Araújo, marcada para 5 de setembro, em Salvador. A produção espera aproximadamente 500 convidados, porque, pelo visto, amor discreto é coisa de quem não ganhou prêmio milionário.

Só o buffet deve consumir R$ 250 mil. O vestido da noiva e o terno do ex-BBB estão avaliados em R$ 120 mil, enquanto as alianças custariam outros R$ 30 mil. Léo Santana, Pablo, Toque 10, Silvano Sales, Nilsinho e Nadson Ferinha aparecem entre os nomes cotados para animar a noite.

Davi e Emilly se casaram no civil em 28 de julho, apenas um mês depois de assumirem publicamente o namoro. Na ocasião, ele apareceu no cartório de camisa do Bahia, calça preta e tênis. Saiu econômico no figurino para poder caprichar na fatura.

Agora, sobre os R$ 2 milhões, há quem lembre que Davi já foi acusado algumas vezes de aumentar um ponto aqui, inventar outro acolá. Eu não afirmo nada. Só espero que, desta vez, o único conto seja o de fadas.