Valdemiro Santiago é alvo de uma cobrança de Fofoquito que já ronda os R$ 900 mil - Foto: reprodução

Valdemiro Santiago é alvo de uma cobrança de Fofoquito que já ronda os R$ 900 milFoto: reprodução

Publicado 06/08/2026 11:00

A briga judicial entre Fofoquito e o apóstolo Valdemiro Santiago ganhou mais um capítulo. O jornalista cobra valores referentes a serviços prestados e direitos autorais da W.S. Music, gravadora ligada ao líder religioso. Houve até acordo para encerrar a disputa, mas, segundo a defesa de Fofoquito, apenas a primeira parcela foi paga. O restante virou uma dívida que, com juros e correção, já ronda os R$ 900 mil.



Agora, a Justiça de São Paulo autorizou a ampliação da cobrança, permitindo que o processo alcance Valdemiro, a mulher dele, igrejas e empresas ligadas ao grupo. A tentativa é encontrar contas ou bens suficientes para finalmente quitar o débito.

Fofoquito já não pede milagre. Só quer ver o dinheiro aparecer.