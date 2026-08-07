Ratinho - Reprodução/SBT

RatinhoReprodução/SBT

Publicado 07/08/2026 06:53

Durante o Programa do Ratinho, no SBT, Tiago Piquilo apareceu com os cabelos platinados e acabou virando assunto antes mesmo de cantar. Ao observar o novo visual do sertanejo, Ratinho disse que ele estava “com cara de viad*”. “É um tal de inventar moda, né?”, e a conversa seguiu normalmente. Fora do estúdio, porém, a frase ganhou vida própria e rendeu acusações de homofobia.

Todo mundo tem o direito de concordar, discordar, enxergar preconceito ou não. E Ratinho, claro, precisa medir melhor as palavras numa época em que qualquer frase atravessada chega às redes já cercada de pedras. Mas também não dá para fingir que contexto, intimidade e intenção deixaram de existir.

Ratinho e Tiago se conhecem há muitos anos. O apresentador acompanhou o início da trajetória da dupla Hugo & Tiago, ajudou a projetá-los e mantém proximidade com os cantores. Pode-se não gostar da piada, mas transformar automaticamente uma brincadeira entre pessoas próximas em prova de preconceito é trocar análise por sentença pronta.

Hoje, mal uma fala termina e já aparecem o rótulo, o julgamento e a condenação. Ratinho tem, sim, de tomar cuidado. Mas as redes também poderiam tomar cuidado para não transformar toda ratoeira em tribunal.