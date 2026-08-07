RatinhoReprodução/SBT

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Durante o Programa do Ratinho, no SBT, Tiago Piquilo apareceu com os cabelos platinados e acabou virando assunto antes mesmo de cantar. Ao observar o novo visual do sertanejo, Ratinho disse que ele estava “com cara de viad*”. “É um tal de inventar moda, né?”, e a conversa seguiu normalmente. Fora do estúdio, porém, a frase ganhou vida própria e rendeu acusações de homofobia.
Todo mundo tem o direito de concordar, discordar, enxergar preconceito ou não. E Ratinho, claro, precisa medir melhor as palavras numa época em que qualquer frase atravessada chega às redes já cercada de pedras. Mas também não dá para fingir que contexto, intimidade e intenção deixaram de existir.
Ratinho e Tiago se conhecem há muitos anos. O apresentador acompanhou o início da trajetória da dupla Hugo & Tiago, ajudou a projetá-los e mantém proximidade com os cantores. Pode-se não gostar da piada, mas transformar automaticamente uma brincadeira entre pessoas próximas em prova de preconceito é trocar análise por sentença pronta.
Hoje, mal uma fala termina e já aparecem o rótulo, o julgamento e a condenação. Ratinho tem, sim, de tomar cuidado. Mas as redes também poderiam tomar cuidado para não transformar toda ratoeira em tribunal.
fotogaleria
Ratinho
Tiago Piquilo viu uma brincadeira sobre seu novo visual ganhar repercussão muito além do palco do Programa do Ratinho