Priscilla Alcantara afirmou que continua firme na fé em Jesus, mesmo longe de templos e lideranças religiosasFoto: reprodução

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Priscilla Alcantara deixou a instituição religiosa, mas não entregou as chaves do céu. A cantora afirmou que sua fé em Jesus continua firme, mesmo longe de lideranças, templos e doutrinas prontas para consumo.
“Não dependo de um pastor me explicando quem é Jesus ou me doutrinando”, declarou. Segundo Priscilla, a espiritualidade agora passa por uma conexão pessoal com a fé. Em resumo: ela dispensou o intermediário, mas manteve a linha direta com o divino.