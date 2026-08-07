Priscilla Alcantara afirmou que continua firme na fé em Jesus, mesmo longe de templos e lideranças religiosasFoto: reprodução
Priscilla Alcantara abandona igreja, mas mantém fé em Jesus
Cantora afirma que segue firme na fé cristã, mesmo distante de igrejas e lideranças religiosas
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