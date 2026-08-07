Priscilla Alcantara afirmou que continua firme na fé em Jesus, mesmo longe de templos e lideranças religiosas - Foto: reprodução

Priscilla Alcantara afirmou que continua firme na fé em Jesus, mesmo longe de templos e lideranças religiosasFoto: reprodução

Publicado 07/08/2026 11:30

Priscilla Alcantara deixou a instituição religiosa, mas não entregou as chaves do céu. A cantora afirmou que sua fé em Jesus continua firme, mesmo longe de lideranças, templos e doutrinas prontas para consumo.

“Não dependo de um pastor me explicando quem é Jesus ou me doutrinando”, declarou. Segundo Priscilla, a espiritualidade agora passa por uma conexão pessoal com a fé. Em resumo: ela dispensou o intermediário, mas manteve a linha direta com o divino.