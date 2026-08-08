Neymar respondeu a Walter Casagrande após ser chamado de "mimado" pelo ex-jogadorFoto: reprodução
Que feio! Neymar ironiza passado de Casagrande
Camisa 10 responde crítica do ex-jogador com provocação interpretada como referência ao passado com cocaína
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Priscilla Alcantara abandona igreja, mas mantém fé em Jesus
Cantora afirma que segue firme na fé cristã, mesmo distante de igrejas e lideranças religiosas
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Jogador renova contrato com o Real Madrid até 2032 após apagar fotos com Virginia Fonseca e movimentar a internet
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Ratinho chama Tiago de ‘viad*’ e provoca revolta nas redes
Comentário de Ratinho sobre o visual de Tiago Piquilo divide opiniões e viraliza nas redes sociais
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