Neymar respondeu a Walter Casagrande após ser chamado de "mimado" pelo ex-jogador - Foto: reprodução

Neymar respondeu a Walter Casagrande após ser chamado de "mimado" pelo ex-jogadorFoto: reprodução

Publicado 08/08/2026 08:43

Neymar não deixou barato. Depois de Walter Casagrande chamá-lo de “mimado” ao comentar a confusão após o duelo entre Santos e Remo, o camisa 10 respondeu ontem: “Respirou o ar errado, certeza”.

A frase não caiu do céu, e muito menos parece ter sido escolhida ao acaso. Casagrande já falou abertamente sobre a dependência de cocaína que enfrentou e sobre seu processo de recuperação. Por isso, a resposta de Neymar foi imediatamente interpretada nas redes como uma provocação ao passado do ex-jogador.

Casagrande tentou enquadrar Neymar pelo comportamento. Neymar respondeu puxando a discussão para um terreno bem mais pessoal. No fim, ninguém saiu exatamente por cima: o futebol ficou pequeno e a provocação virou protagonista. Quando o argumento perde espaço para a ferida, a discussão até ganha barulho, mas perde altura.