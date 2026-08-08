Janja defendeu que o Discord seja retirado do ar no Brasil após denúncias graves envolvendo a plataforma - Foto: reprodução

Janja defendeu que o Discord seja retirado do ar no Brasil após denúncias graves envolvendo a plataformaFoto: reprodução

Publicado 08/08/2026 10:00

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, entrou de vez numa discussão que já vinha ganhando força e defendeu que o Discord seja retirado do ar no país. A plataforma, muito popular entre jovens, deixou há tempos de ser apenas um espaço de conversa e jogos. Denúncias gravíssimas apontam salas com violência, automutilação, crueldade contra animais e até bichos mortos diante das câmeras.

Luisa Mell é uma das vozes que há bastante tempo chamam atenção para esse horror e cobra providências das autoridades. Agora, comemorou a manifestação de Janja. E que bom que a primeira-dama chega justamente neste momento para abraçar uma causa que precisa de peso, visibilidade e pressão pública.

Porque há situações em que o debate não pode morrer afogado em burocracia, algoritmo e silêncio conveniente. Quando menores são expostos a violência e animais viram espetáculo de crueldade, não existe espaço para olhar para o lado.

O nome da plataforma é Discord. Mas diante disso, a única coisa realmente difícil é discordar.