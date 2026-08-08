Erika Hilton declarou patrimônio de pouco mais de R$ 15 mil à Justiça Eleitoral - Foto: Lucas Ramos/Brazil News

Erika Hilton declarou patrimônio de pouco mais de R$ 15 mil à Justiça EleitoralFoto: Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 08/08/2026 16:00

Erika Hilton é uma mulher refinada. Circula com bolsas de grife, laces impecáveis e produções que dificilmente passam despercebidas. Tudo muito elegante, tudo muito bem posto. Até aí, nenhuma novidade. A surpresa aparece quando o glamour encontra a declaração de bens.

Segundo os dados apresentados à Justiça Eleitoral, a deputada declarou patrimônio de pouco mais de R$ 15 mil. Calma, antes que alguém queira fazer inventário de bolsa alheia: roupa, lace, acessórios e itens de uso pessoal não entram necessariamente nessa conta. E ostentar elegância, felizmente, ainda não exige escritura em cartório.

Mas que o número chama atenção, chama. É quase um minimalismo patrimonial com maximalismo fashion. Erika pode até ter declarado pouco em bens, mas, convenhamos, em presença ela nunca economizou.