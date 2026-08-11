Ximbinha declarou patrimônio de R$ 0 à Justiça Eleitoral - Foto: reprodução

Ximbinha declarou patrimônio de R$ 0 à Justiça EleitoralFoto: reprodução

Publicado 11/08/2026 09:30 | Atualizado 11/08/2026 12:03

Cadê o dinheiro, gente? Ximbinha registrou candidatura a deputado federal pelo Pará, pelo PDT, e informou à Justiça Eleitoral simplesmente R$ 0 em bens. Isso mesmo: o homem que passou décadas entre shows, discos e o fenômeno Calypso aparece na eleição sem um patrimônio sequer declarado.

A história fica ainda mais curiosa porque, há menos de duas semanas, quando surgiram boatos de que teria perdido uma casa para um agiota, a assessoria do guitarrista garantiu que ele possui “patrimônio sólido” e tranquilidade financeira. Joelma também se pronunciou na ocasião dizendo que um imóvel em Ananindeua pertence aos dois e não poderia ser negociado sem a autorização de ambos.

Agora, com patrimônio eleitoral zerado, fica a pergunta que não quer calar: cadê os bens, Ximbinha? Estão tocando carreira solo ou ficaram no Calypso com a Joelma?