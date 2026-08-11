Romário teve recurso rejeitado em processo que envolve cobrança de cerca de R$ 865 mil - Foto: reprodução

Romário teve recurso rejeitado em processo que envolve cobrança de cerca de R$ 865 milFoto: reprodução

Publicado 11/08/2026 08:30

Com decisão publicada ontem, segunda-feira (10), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou um recurso de Romário contra a penhora de valores que o senador teria a receber da LiveMode, responsável pela CazéTV, e da Superbet, até o limite de R$ 865,1 mil. A cobrança vem de supostos danos em uma mansão no Lago Sul, em Brasília, onde o Baixinho morou.

A dívida, inicialmente fixada em cerca de R$ 268 mil, chegou aos R$ 865 mil com correção, juros, custas e honorários. A defesa sustenta, entre outros pontos, que os valores recebidos pelo trabalho como comentarista não poderiam ser penhorados.

E atenção para não misturar as bolas: é outro processo daquele em que uma empresa cobra R$ 32,4 milhões de Romário e também tenta alcançar pagamentos relacionados à CazéTV.

Romário passou a carreira escapando da marcação. Agora, pelo visto, a Justiça resolveu jogar no homem.