Romário teve recurso rejeitado em processo que envolve cobrança de cerca de R$ 865 milFoto: reprodução
Justiça mantém penhora de até R$ 865 mil contra Romário
Senador perde recurso em processo sobre danos em mansão e valores ligados à CazéTV entram na mira
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Carlinhos Maia se envolve em várias polêmicas em poucos dias
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Erika Hilton declara patrimônio de R$ 15 mil e chama atenção
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