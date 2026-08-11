Sonia Abrão seguirá normalmente no programa após notificação enviada à RedeTV! - Foto: Chico Audi/divulgação

Sonia Abrão seguirá normalmente no programa após notificação enviada à RedeTV!Foto: Chico Audi/divulgação

Publicado 11/08/2026 10:30

A RedeTV! não pretende aplicar nenhuma punição a Sonia Abrão após receber uma notificação extrajudicial enviada por Carol Lekker por declarações feitas no A Tarde É Sua. Apesar das especulações de que a apresentadora poderia sofrer alguma medida disciplinar, nos bastidores da emissora a orientação é outra: Sonia segue normalmente no programa.

O movimento da RedeTV! é jurídico. O canal respondeu à notificação e ressaltou que o A Tarde É Sua é produzido por uma empresa terceirizada que, por contrato, responde pelo conteúdo e pelas opiniões exibidas. A emissora também deixou registrado que responder à notificação não significa admitir qualquer irregularidade.

Ou seja: Carol notificou, o jurídico se mexeu e Sonia não levou nem puxão de orelha.