Carlinhos Salgueiro afirma que ainda não recebeu convite, mas garante que toparia entrar em A Fazenda 18 - Foto: reprodução

Carlinhos Salgueiro afirma que ainda não recebeu convite, mas garante que toparia entrar em A Fazenda 18Foto: reprodução

Publicado 12/08/2026 08:20

Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro, está entre os nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 18. Diante da repercussão, a Coluna Andrei Lara resolveu fazer o mais simples: foi direto ao interessado saber se existe alguma conversa concreta para sua entrada no reality da Record.



Carlinhos reagiu com surpresa à quantidade de notícias envolvendo seu nome. “Andrei, que doideira é essa? Está saindo um monte de coisa, um monte de matéria. Eu não sei nem o que fazer, estou surfando na onda. Não sei, amigo, não tenho nada concreto para mim, não”, contou.



Mas a coluna foi além e perguntou o que realmente interessa: "se o convite vier, você aceita?" A resposta foi imediata: “Lógico. Por que não? Seria uma boa.”



Tomara que ele seja convidado. Carlinhos é uma pessoa maravilhosa, do bem e, melhor ainda, de verdade. Não tem personagem, não tem pose, não tem mentira. Vai, Record, convida logo! Fecha logo isso porque esse nome merece entrar nessa porteira.